Nijntje heeft eigen cruiseschip in China

Nijntje heeft tijdelijk een eigen cruiseschip in China. Het riviercruiseschip op de Parelrivier in de Chinese stad Guangzhou is volledig ingericht naar de tekeningen van Dick Bruna, zo meldt het Nijntjemuseum in Utrecht.Nijntje bestaat dit jaar 70 jaar. De boekjes van de Utrechtse tekenaar Dick Bruna zijn inmiddels wereldwijd bekend, internationaal heet het konijntje Miffy. Ter ere van haar verjaardag hebben fans in China een riviercruiseschip helemaal ingericht naar Nijntje-stijl. Aan boord kunnen maximaal 50 passagiers mee.Hiep hiep hoera, Nijntje wordt 70 jaar!Aan boord is een Miffy-bar met hapjes, kinderen kunnen Nijntje-taart eten en er worden spelletjes gespeeld.Tien jaar geleden werd een trein in Guangzhou ingericht als Nijntje-treintje ter ere van de verjaardag van het konijntje.Het is niet bekend hoe lang het schip als Nijntjecruise blijft ingericht.