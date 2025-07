Ontsnapte leeuw valt vrouw en kinderen aan in Pakistaanse straat

LAHORE: Een ontsnapte leeuw heeft een vrouw en twee kinderen achtervolgd in een drukke straat in de Pakistaanse stad Lahore, meldde de politie vrijdag. De beelden tonen dramatisch hoe de grote kat over een muur springt voordat hij zich op hen stort.CCTV-beelden die door de politie zijn vrijgegeven, tonen hoe de leeuw donderdagavond over de barrière rond zijn huis springt en een vrouw achtervolgt die haar boodschappen bij zich draagt.De leeuw sprong op haar rug en sloeg haar tegen de grond, zo bleek uit de beelden.In een politierapport staat dat de vader zegt dat de leeuw zich vervolgens naar zijn vijf- en zevenjarige kinderen wendde en hun armen en gezichten krabde.Alle drie zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeren niet in kritieke toestand.De eigenaren die het huis uit renden, waren "geamuseerd om te zien hoe hun leeuw de voorbijgangers aanviel", voegde de vader eraan toe in het rapport.De politie meldde vrijdag dat ze drie mannen hebben gearresteerd."De verdachten vluchtten weg en namen de leeuw mee. Ze werden binnen 12 uur na het incident gearresteerd", vertelde het kantoor van de plaatsvervangend inspecteur-generaal Operations in Lahore aan AFP.De leeuw, een mannetje van 11 maanden oud, is door de politie in beslag genomen en naar een wildpark gebracht.Ambtenaren van het park meldden dat het dier in goede gezondheid lijkt te verkeren.Het houden van exotische dieren, met name grote katachtigen, als huisdier wordt al lange tijd gezien als een teken van privilege en macht in Punjab, de dichtstbevolkte provincie van het land.In december 2024 ontsnapte een volwassen leeuw uit zijn verblijf in een andere wijk van Lahore. Hij terroriseerde de bewoners en werd vervolgens doodgeschoten door een bewaker.Het incident was aanleiding voor de provinciale overheid om nieuwe wetten aan te nemen die de verkoop, aankoop, fokkerij en het bezit van grote katachtigen reguleren.De wet vereist nu dat eigenaren een vergunning aanvragen voor de dieren die niet in woonwijken gehouden mogen worden.Fokkers moeten een flinke vergoeding betalen voor de registratie en boerderijen moeten minimaal 10 acres (40.000 m2) groot zijn.