Man die uit woning komt waarnaast brand was uitgebroken blijkt 2 vuurwapens en flink pak geld te hebben

Politieagenten die zaterdagavond 5 juli 2025 reageerden op een melding over een woningbrand zijn vervolgens druk bezig geweest met de afhandeling van een aanhouding voor verboden wapenbezit. 'Ze hielden vlakbij de locatie van de brand namelijk een 23-jarige man uit Tilburg aan op verdenking van overtreding van de Wet Wapens en Munitie', zo meldt de politie zondag.



Politieagenten reageerden zaterdagavond op een melding over een brand in een woning aan de Rentmeesterhof. Toen ze daar net gearriveerd waren, bleek een man uit één van de woningen ernaast een tas met spullen te hebben gehaald, terwijl de brandweer nog volop aan het blussen was.



'Terwijl hij dat deed, roken de agenten plotseling een sterke henneplucht. Ze besloten de man, die inmiddels in een auto was gestapt, te controleren. In de auto troffen ze niet alleen een brandende joint, maar ook een flink pak geld én twee vuurwapens aan. Ze hielden de verdachte, een 23-jarige Tilburger, vervolgens aan voor overtreding van de Wet Wapens en Munitie', aldus de politie.



De verdachte is meegenomen naar een politiebureau en in de cel gezet. Hij zit nog vast. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vuurwapens en het geld.

Quote:

De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vuurwapens en het geld en de hennep?

Deze man is letterlijk op heterdaad betrapt



en de hennep?Deze man is letterlijk opdaad betrapt

Kan er niet veel medelijden mee hebben

