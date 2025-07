Tientallen gewonden door bijenaanval in Franse plaats Aurillac

Een zwerm bijen heeft mensen aangevallen in de Franse plaats Aurillac, in de regio Auvergne-Rhône-Alpes. Vierentwintig mensen werden gestoken en drie van hen verkeren in kritieke toestand. Dat melden Franse media waaronder de krant La Dépêche.

De aanval gebeurde in de ochtend en hield enkele uren aan, aldus de autoriteiten. Het is onduidelijk waarom de bijen de mensen aanvielen.

Burgemeester Pierre Mathonier van Aurillac suggereerde tegen de zender France 3 dat Aziatische hoornaars, een wespensoort, mogelijk de oorzaak zijn van het gedrag van de bijen, die volgens hem al meer dan tien jaar nesten hadden op het dakterras van een hotel in de stad. "Aziatische hoornaars moeten het nest hebben bedreigd, waardoor de bijen agressief werden", zo luidde zijn theorie. "Deze agressieve bijen verspreidden zich naar de Avenue de la République en vielen voorbijgangers aan."

Reacties

08-07-2025 14:23:22 allone

Oudgediende



En die bijen zien niet het verschil tussen een mens en een hoornaar? Hoornaarmaarwaar. Blijkbaar vertrouwen ze niemand meer.



Bijensteken zijn pijnlijk, maar 3 mensen in kritieke toestand? Werden ze 100x gestoken?

