Vrouw krijgt proces-verbaal omdat ze haar hond in kluis stopte

De politie in Duitsland doet onderzoek naar een incident waarbij een vrouw niet alleen een kinderwagen, maar ook haar hond in een kluisje stopte. Dat zou ze gedaan hebben omdat ze graag kasteel Neuschwanstein wilde bezoeken. Honden zijn daar niet welkom.Uiteindelijk is de hond door beveiligers van het kasteel bevrijd, schrijft de Duitse krant Spiegel.De politie heeft het dier meegenomen naar het bureau. De toeriste hangt een proces-verbaal boven het hoofd vanwege overtreding van de Wet van Dierenbescherming.Honden kunnen van hun baasjes worden afgepakt als er sprake is van ernstige overtredingen van de Wet van Dierenbescherming. Dat gebeurt wanneer een dier ernstig verwaarloosd of mishandeld wordt. Voorbeelden daarvan zijn een gebrek aan voedsel en water of verblijf in te kleine, onhygiƫnische of gevaarlijke ruimtes.