Hardleerse minderjarige verdachte dit weekend 2x zonder rijbewijs betrapt

Een 17-jarige inwoner van Roosendaal, die zonder geldig rijbewijs rond reed én drugs bij zich had, is dit weekend twee keer betrapt door de politie. 'De tweede keer hielden de agenten de minderjarige verdachte aan en namen ze hem mee naar het bureau', zo meldt de politie zondag.



Het viel surveillerende politieagenten zaterdagavond 5 juli 2025 kort voor middernacht op dat een automobilist in de Rector Hellemonsstraat bij het zien van de politie ineens harder ging rijden. De agenten besloten de auto en de inzittenden te controleren en reden achter de auto aan. Ze troffen de auto, plus twee inzittenden, in een parkeervak in de Voltastraat aan. Toen de politiemensen naast de auto gingen staan, herkende één van hen de bestuurder van de auto. Dat bleek een 17-jarige inwoner van Roosendaal te zijn, die niet in het bezit is van een geldig rijbewijs.



Eén van de politieagenten had de minderjarige bestuurder namelijk een dag eerder ook al betrapt op rijden zonder geldig rijbewijs. Hij reed op dat moment (in de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 juli kort na middernacht) op een scooter door Roosendaal. De verdachte bleek toen bovendien hard- en softdrugs bij zich te hebben. De drugs zijn in beslag genomen. De jongen kreeg een bekeuring voor rijden zonder geldig rijbewijs. Ook kreeg hij te horen dat hij op een later moment naar het bureau moest komen voor verhoor, vanwege overtreding van de Opiumwet.



Tijdens de controle zaterdagavond roken de politieagenten een henneplucht uit de auto komen en stelden een onderzoek in. In de auto troffen ze enkele tientallen gripzakjes met daarin vermoedelijk soft- en harddrugs aan. Ook lag er een stapeltje geld in de auto. Daarop hebben ze de 17-jarige aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. Zijn eveneens minderjarige bijrijder is niet aangehouden. De drugs, het geld en de telefoon van de verdachte zijn voor onderzoek in beslag genomen. De verdachte heeft de nacht in de cel doorgebracht en zit nog vast.

Dat is niet hardleers, dat is achterlijk en crimineel.



Maar het eerste betrof dus een rijbewijs voor een scooter en het tweede een rijbewijs voor een auto. Dan was die auto dus ook niet van hem - je kan moeilijk een auto kopen zonder rijbewijs.

Of deze jongen van zijn fouten leert? Dat noemen ze op heterdaad…en 2x achter elkaar nog wel.Of deze jongen van zijn fouten leert?

