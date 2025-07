Deze laserinstallatie schiet muggen uit de lucht alsof het niks is

Een nieuwe gadget belooft voorgoed af te rekenen met een van de grootste zomerse irritaties: muggen. De Photonmatrix is een draagbaar apparaat dat muggen automatisch detecteert én uitschakelt. Dat doet hij razendsnel, met tot dertig muggen per seconde.Achter de Photonmatrix zit de Amerikaanse uitvinder Jim Wong, die zijn project lanceerde via crowdfundingplatform IndieGogo. Het idee sloeg aan: hij haalde al meer dan 1.500 procent van zijn oorspronkelijke doel binnen. Op moment van schrijven staat de teller op zo’n 243.000 euro.Het apparaat maakt gebruik van LiDAR-technologie, bekend uit onder meer zelfrijdende auto's, en een gerichte laser. Binnen drie milliseconden herkent het systeem een mug in de lucht en schiet het beestje uit de lucht met een onzichtbare, maar doeltreffende laserstraal.Er komen twee versies op de markt: een standaardmodel met een bereik van drie meter, en een Pro-versie die tot zes meter reikt. Wie nu al instapt via de crowdfundcampagne betaalt respectievelijk 379 en 534 euro. Later stijgen de prijzen met meer dan 200 euro.De Photonmatrix werkt zowel binnen als buiten, en ook gewoon in het donker. Hij draait tot zestien uur op een powerbank en is water- en stofdicht. Volgens Wong is het systeem bovendien veilig voor mensen en huisdieren. Alleen huisvliegen zijn te snel om betrouwbaar te raken.Tot nu toe een prototypeToch roept de Photonmatrix ook vragen op. Wat gebeurt er als een mug op een tv-scherm landt? Tot nu toe beantwoordt Wong die vraag niet. Of het apparaat echt doet wat het belooft, valt bovendien nog te bezien. Het is een prototype, en Wong heeft nog geen ervaring met crowdfundprojecten. Maar gezien de enthousiaste reacties lijkt het erop dat mensen wel oren hebben naar een laserkanon tegen muggen.