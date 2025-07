Rotterdammer flink geschrokken: pakt tuinslang op, maar blijkt echte te zijn

Een bewoner uit Rotterdam kreeg vorige week de schrik van zijn leven. Toen hij dacht dat buurkinderen een speelgoedslang in zijn tuin hadden gegooid, wilde hij het ‘speeltje’ terug over de schutting gooien. Maar precies op dat moment begon het dier te bewegen. Het bleek om een levende rode rattenslang te gaan, meldde Dierenambulance Zuid-Holland Zuid donderdag.



De man, die volgens eigen zeggen "doodsbang voor slangen" is, belde direct de dierenambulance. Medewerkers van de dierenambulance troffen de slang bij aankomst aan in een wel heel creatieve gevangenis: de melder had hem in een prullenbak opgesloten. De politie stond er ook al bij om alles in goede banen te leiden.



De melder wilde pas gerust ademhalen toen hij zeker wist dat er geen tweede slang verstopt zat in de tuin. Met een knipoog grapten de medewerkers van de dierenambulance nog dat “zijn zeven meter lange ouders onder het matras lagen te wachten”. Daarna konden ze er samen om lachen.



De slang is inmiddels overgebracht naar Reptielenopvang Zwanenburg, waar het dier veilig kan herstellen.

Ik denk niet dat de melder daar ook om moest lachen…

