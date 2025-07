Duitse kerstman slaat kleuter met roe: 4000 euro boete

Een Duitse kerstman moet van de rechter 4000 euro betalen, omdat hij een 4-jarig kind met een roe heeft geslagen. De 62-jarige man haalde vorig jaar november met een dennentak uit naar de kleuter, op de kerstmarkt in het Noord-Duitse Stralsund.



De man zou het kind wat respect hebben willen bijbrengen, omdat die meerdere keren zijn tong naar hem uitstak en hem stom noemde. Daarbij citeerde de kerstman de Duitse variant op het credo "wie stout is krijgt de roe". Behalve de tik met de tak zou hij hem ook hebben uitgescholden voor "Hosenscheißer", schijterd.



De man zegt dat het zijn bedoeling was de jongen een tik op zijn billen te geven, maar volgens de moeder raakte hij het kind vol in het gezicht. "Dit was geen tikje meer, het was een dreun." Volgens het OM maakte het gebruik van de dennentak dat de man is vervolgd voor mishandeling met een gevaarlijk werktuig.



Volgens zijn advocaat heeft de man veel spijt van zijn uithaal. Het was volgens hem alleen de bedoeling de jongen wat angst aan te jagen en zeker niet om hem pijn te doen.



Hij betreurt het ook dat er na vijf decennia zo een einde komt aan zijn kerstmancarrière: de man ging als kind al met zijn als kerstman verklede vader op pad.



De rechter was het met het Openbaar Ministerie eens dat de man niet de cel in hoeft, omdat hij door de grote media-aandacht al extra is gestraft. De boete die hij moet betalen, moet hij overmaken naar een jeugdinstelling.

