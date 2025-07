Nieuwe Jezus moet twaalf jaar naar zwaarbewaakte gevangenis

Als Sergei Torop zijn evangelie wil blijven verkondigen, zal hij dat moeten doen binnen de muren van een zwaarbewaakte gevangenis. Hij is in Rusland v

03-07-2025 16:55:33

submarine

Erelid



WMRindex: 1.289

OTindex: 495



Ik snap niet dat er mensen zijn die dergelijke 'valse christussen' achternalopen. Lezen die volgelingen de Bijbel dan niet?



Mattheüs 24:23-27

23 Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet;

24 want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.

25 Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!

26 Als men dan tegen u zal zeggen: Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet opuit; zie, Hij is in de binnenkamers, geloof het niet,

27 want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.