Honderden scootmobielen gestolen in Den Haag: 'Hebben allemaal dezelfde sleutel'

In Den Haag worden de laatste tijd steeds meer scootmobielen gestolen. Waar het 5 jaar geleden nog ging om 40 gestolen scootmobielen, zitten we nu in het eerste halve jaar van 2025 al op een aantal van 205. Het gaat hier vooral om de scootmobielen die via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden verstrekt. Verrassend is dat niet: die voertuigen hebben allemaal dezelfde sleutel voor het slot.



"Zeker in Den Haag en omgeving komt diefstal van scootmobielen veel voor", bevestigt de politie aan Hart van Nederland. Het is ook een bekend onderwerp bij Hart voor Den Haag. "We krijgen geregeld meldingen binnen en weten dat er vaak scootmobielen in het buitenland worden gevonden. Het stelen van de voertuigen is ook best makkelijk: je tilt ze zo op met 3 man."



Marco kan het weten. Zijn mobiliteitsscooter werd zelfs twee keer gestolen. "Mijn scootmobiel is beide keren gestolen met een sleutel die op alle scootmobielen past." Het is ontzettend vervelend, gaat hij verder. "Niet om het geld, maar omdat een nieuwe scootmobiel krijgen een paar maanden kan duren. En dan zit ik thuis vast in een soort huisarrest."



Om diefstallen tegen te gaan, hebben de scootmobielen in Den Haag sinds een tijdje een tracker. De locatie wordt volgens leverancier Medipoint alleen uitgelezen bij diefstal. Door de trackers zouden inmiddels al twee aanhoudingen zijn verricht.



De laatste keer dat Marco's scootmobiel werd gestolen, vroeg hij aan Medipoint waar het object zich bevond. "Ik belde maandag en kreeg te horen dat ik woensdag terug moest bellen. Op woensdag kreeg ik vervolgens te horen dat de scootmobiel in Oekraïne was." Volgens Marco kun je de universele sleutel heel makkelijk kopen. "Dus iedereen zou zomaar met die sleutel scootmobielen kunnen stelen."



Medipoint maakt de scootmobielen niet, ze leveren ze en zijn daarnaast een serviceorganisatie. "Het klopt inderdaad dat de scootmobielen geen uniek slot hebben, maar volgens ons is dit niet het probleem van de vele diefstallen in Den Haag. Je kunt scootmobielen ook stelen zonder dezelfde sleutel, je kunt ze makkelijk wegduwen." De beste manier om diefstal te voorkomen volgens Medipoint is om een aanvullend slot toe te voegen.



Dat heeft Marco niet geholpen. Beide keren had hij naast het slot ook nog een kettingslot om de scootmobiel. "Die ketting? Die knippen ze heel snel door."

Reacties

03-07-2025 14:43:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.017

OTindex: 95.482

Als slot en ketting niet helpen… dan wordt het vrij uitzichtloos.

En of Oekraïne met scootmobielen geholpen is?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: