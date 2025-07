Sneeuw in ijskoude geboorteplaats Maxima

Baby it's cold outside.



Een poolgolf trof afgelopen weekend Buenos Aires en het grootste deel van Argentinië, en het ijskoude weer zal naar verwachting tot halverwege de week aanhouden, aldus de Nationale Meteorologische Dienst (SMN, de Spaanse afkorting). De temperaturen zullen in de hoofdstad variëren tussen de 2 en 10 graden Celsius, of 36 en 50 graden Fahrenheit.



De kou heeft ook neerslag gebracht in delen van het land die daar normaal gesproken niet aan gewend zijn. In Trelew, een kleine stad in het noordoosten van Patagonië, viel voor het eerst in 12 jaar sneeuw, terwijl er ook sneeuwaccumulaties werden gemeld in gebieden in het zuidwesten van La Pampa, het zuiden van Buenos Aires en enkele bergketens in Córdoba, evenals in Neuquén, San Juan en Mendoza.



Maandagochtend was Maquinchao in de provincie Rio Negro de koudste stad van Argentinië, met temperaturen van -16,2 graden Celsius, oftewel 3 graden Fahrenheit. Daarna volgden Esquel, Chubut (-16 graden Celsius), Malargüe, Mendoza (-15 graden Celsius), Chapelco, Neuquén (-14,4 graden Celsius), San Carlos de Bariloche en Rio Negro (-12,9 graden Celsius).



Gelukkig voor de lokale porteños is er wat warmer weer in aantocht. Vanaf donderdag wordt een geleidelijke stijging van de temperaturen verwacht, van minima van 4 tot 8 graden Celsius tot maxima van 13 tot 17 graden Celsius aan het einde van de week.



Overheidsfunctionarissen nemen de kou serieus. In Catamarca, Salta, San Juan en Tucumán zijn de lessen opgeschort om de gezondheid van leerlingen, leraren en ander personeel te beschermen.



"De maatregel geldt voor zowel openbare als particuliere scholen. De lessen worden in het tweede semester fysiek of online ingehaald", aldus Susana Montoldo, minister van Onderwijs van Tucumán, in de krant La Gaceta.



De nabijheid van Antarctica maakt Argentinië bijzonder gevoelig voor dit soort koudegolven. Een verzwakking van de poolwervelingen op het continent zorgt ervoor dat koude, droge luchtlagen noordwaarts trekken, naar dichter bevolkte gebieden.

Reacties

03-07-2025 12:10:36 submarine

Erelid



WMRindex: 1.287

OTindex: 495

Och, die kou wordt natuurlijk veroorzaakt door de 'opwarming van de aarde'. Alles komt toch immers door de 'opwarming van de aarde'?

03-07-2025 12:55:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.017

OTindex: 95.482

Niets bijzonders dus. Antarctica is nu eenmaal koud. En lang duurt het niet

03-07-2025 12:55:55 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.956

OTindex: 20.062

S Hier een video.

Een paar hete dagen in ons eigen land en we schrijven het toe aan de opwarming van de aarde. Vergeten zijn de hete zomers van 1976 en 1994. En als het dan ijskoud is aan de andere kant van de wereld, het zuiden van Afrika of - in dit geval - Zuid-Amerika, dan komt het niet in het nieuws. Maar hebben we een bitterkoude winter, dan staat het nieuws vol met artikelen over de hitte in Australie.

Ja, heel langzaam warmt de aarde ietsje op en ik vrees dat we daar niets aan kunnen doen. Het heeft geen zin om heel dure maatregelen te nemen, die alleen heel veel geld kosten en die geen enkel resultaat hebben. Een paar hete dagen in ons eigen land en we schrijven het toe aan de opwarming van de aarde. Vergeten zijn de hete zomers van 1976 en 1994. En als het dan ijskoud is aan de andere kant van de wereld, het zuiden van Afrika of - in dit geval - Zuid-Amerika, dan komt het niet in het nieuws. Maar hebben we een bitterkoude winter, dan staat het nieuws vol met artikelen over de hitte in Australie.Ja, heel langzaam warmt de aarde ietsje op en ik vrees dat we daar niets aan kunnen doen. Het heeft geen zin om heel dure maatregelen te nemen, die alleen heel veel geld kosten en die geen enkel resultaat hebben.

03-07-2025 13:02:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 53.017

OTindex: 95.482

@De Paus : zo werken de media. Verongelukken hier 5 mensen, dan komt dat uitgebreid in het nieuws. Verongelukken er in Bangladesh 50 mensen, dan hoor je daar nauwelijks iets over

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: