Stroomgebrek probleem voor nieuw kindcentrum

Een flinke kink in de kabel bij de bouw van het nieuwe kindcentrum in Borne. In dat gebouw wordt onder meer een basisschool ondergebracht. Het pand in gebruik nemen als het klaar is, kan niet zoals het er nu voor staat. Er is geen stroom. Oplossingen kosten veel - extra - geld.

De mededeling van wethouder Arthur Lammers leidde vanavond tot verbijstering in de Bornse raadszaal. Het is allerminst zeker of het kindcentrum in aanbouw na oplevering in gebruik kan worden genomen. Dat heeft alles te maken met het gebrek aan ruimte op het Overijsselse stroomnet. Er is wel een aansluiting, meldde de wethouder, maar zoals het er nu naar uitziet kan er geen stroom worden geleverd.



Het kan tot 2034 duren voor netbeheerder TenneT weer ruimte heeft op het elektriciteitsnet. Tot die die tijd moeten andere oplossingen gevonden worden.

De bouw van het nieuwe kindcentrum is in volle gang. Het komt te staan op een plek waar eerder een school stond. Die is gesloopt om ruimte te maken voor nieuwbouw.

"Het is alsof je een pad naar je huis hebt aangelegd, maar je mag er niet overheen", verzucht Ralf Dwars. Hij is bestuursvoorzitter van stichting Brigantijn, de onderwijskoepel waar de school die in het gebouw moet komen onder valt.

De wethouder eindigde zijn mededeling aan de raad met de veelzeggende woorden: "Dit was geen mooi verhaal, maar u moet het wel weten."



Hadden we dit niet eerder kunnen zien aankomen?, was een van de reacties uit de raad. Dat elektriciteit een probleem zou kunnen worden, was al veel eerder bekend. Al in 2023 bleek dat er voor de nieuwbouw geen grootverbruiksaansluiting beschikbaar was. Toen leek hergebruik van twee kleinverbruikersaansluitingen op die locatie het beste alternatief. Die waren toch al aanwezig, omdat ze werden gebruikt voor het vorige schoolgebouw.

Hoe een vol elektriciteitsnet de nieuwbouw van een school in Borne dwarszit



Maar, zo meldde wethouder Lammers vanavond, ook die twee kleinverbruikersaansluitingen bieden onvoldoende capaciteit om in de energievraag van het gebouw te voorzien. "Hierdoor ontstaat een reëel risico voor de ingebruikname en exploitatie van het gebouw. En moeten alternatieve en duurdere oplossingen worden ingezet om het kindcentrum tijdelijk van energie te voorzien."



"Het is complex", legt Ralf Dwars uit. Brigantijn kreeg in 2023 uiteindelijk de keuze: of gaan voor een grootverbruikersaansluiting, of voor een derde kleinverbruikersaansluiting. De keuze viel op de grootverbruikersaansluiting. De inschatting was toen dat die bij oplevering beschikbaar zou zijn. Het was bovendien de beste optie voor een gebouw van deze omvang. De aansluiting is er nu wel, maar er kan dus geen stroom worden geleverd.

"Met de kennis die er toen was, heb ik gekozen voor een grootverbruikersaansluiting. Daar loop ik ook niet voor weg", zegt Dwars. "De school wordt gebouwd voor een periode van zestig jaar. Had ik voor de kleinverbruikersaansluitingen gekozen, dan hadden we daar misschien vijf jaar profijt van gehad en de andere 55 jaar hadden we er last van gehad."

Alle installaties in het gebouw zijn volledig ontworpen en gebouwd op basis van de keuze voor de grootverbruikersaansluiting. Inmiddels is de bouw zo ver gevorderd dat omschakelen naar een alternatief technisch en financieel niet meer haalbaar is, leerde de raad vanavond van de wethouder.

Aan het Ridderspoor in Borne wordt een prachtig nieuw kindcentrum neergezet. Voor Dwars is het enorm frustrerend. "Dat is het zeker, maar wij zijn niet de enige in het land die er mee te maken hebben." Of hij er slapeloze nachten van heeft? "Nee, wel veel hoofdbrekens. Als het gaat om de bouw, staat dit met stip op nummer één als grootste zorg."



Dwars heeft de hoop nog niet opgegeven. Hij heeft bijna wekelijks overleg met de netbeheerder. Voor donderdag staat ook een gesprek met de gemeente gepland. Daarin wordt gekeken naar de beste oplossingen. Gedacht wordt aan accuopslag of een tijdelijke gasaansluiting. Ook is het misschien mogelijk om een deel van de transportcapaciteit van het sportcentrum, dat enkele honderden meters verderop wordt gebouwd, over te hevelen naar het kindcentrum. Volgens de wethouder is dat "juridisch en beleidsmatig complex".

De VVD stelde bij monde van fractievoorzitter Leo Graafhuis dat Brigantijn in een eerder stadium aan de raad had aangegeven dat de stroomvoorziening geen probleem was. "Dit is een keuze van Brigantijn", benadrukte wethouder Lammers. Zij zijn ook de bouwheer, wij zijn financier van het project. Natuurlijk zijn wij heel bezorgd over wat hier gebeurt. We zijn zeer betrokken, we doen alles wat we kunnen."

De wethouder zegde toe de raad, ook tijdens het komende reces, op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Voor mijn kind (en alle andere klassen) wordt ook een nieuw kindcentrum gebouwd. eerstal door corona flink vertraging met de sloop van wat er op de locatie stond, nu schiet het gebouw dan eindelijk uit de grond en zullen ze in december verhuizen. ik heb nog niks gehoord over dat ze geen stroom hebben (en ik heb vanuit mijn werk op die locatie al de nodige bouw aansluitingen langs zien komen) dus ik ga er van uit dat het dáár wel goed gaat.

Er kan niet gebouwd worden omdat er niet genoeg stroom is. Dus ja. Dit probleem is bekend.

