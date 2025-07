Verdachte klokkenroof Zwolle eist vrijheid vanwege kanker, maar bewijs ontbreekt

Hij zegt dat hij ongeneeslijk ziek is: terminale kanker. Maar er is een probleem, de bewijzen ontbreken. Een 35-jarige man, verdacht van de brute overval op een Zwolse klokkenmaker, wil zijn laatste dagen in vrijheid beleven. Maar zonder bewijs laat de rechter de veronderstelde horlogedief niet gaan.

Afgelopen februari was het voor de tweede keer raak; twee gewapende overvallers stormden de horlogewinkel binnen van Willem van der Wijk (71) aan de Madurastraat in Zwolle. Terwijl hij door een van de overvallers in bedwang werd gehouden, sloeg een ander een vitrine kapot en griste een flink aantal horloges weg. Buiten stond een derde handlanger al klaar met een zwarte Volkswagen Tiguan.



De buit? Goudkleurige dameshorloges van de merken Prisma en Eichmüller. Deze modellen zien er kostbaar uit, maar zijn dat niet.



De overvallers werden aangehouden nadat beelden van hen werden getoond in het opsporingsprogramma Plaats Delict van RTV Oost en omroep Gelderland evenals in Opsporing Verzocht van AvroTros. Door diverse tips die binnenkwamen, kwam het onderzoeksteam de drie mannen en de vrouw op het spoor.



De advocaat van een 35-jarige man uit Apeldoorn probeerde vandaag de voorlopige hechtenis van zijn client op te heffen. Hij zou terminale kanker hebben en hiervoor dringend zorg nodig hebben. "Maar daar ontbreekt het hem aan". Maar waar het ook aan ontbreekt, volgens de officier van justitie, is bewijs dat hij daadwerkelijk ziek is.

"Er zijn geen medische stukken waaruit blijkt dat hij deze ongeneeslijke ziekte heeft. Er zijn wel scans geweest, de uitslagen zijn nog niet binnen. Hij zegt zelf dat hij het voelt, maar dat is geen bewijs", vertelt de aanklager.



Voor de officier van justitie is het dan ook duidelijk. "Meneer zat nog in een proeftijd toen hij de overval pleegde en ging toch flink de fout in. Deze overval riep bij het slachtoffer gevoelens van angst en onveiligheid op. Daarbij kan de beste man veertien uur per dag straten aanleggen én een strafbaar feit uitvoeren. Hoe ziek ben je dan precies?"

De rechtbank besluit om de verdachte achter slot en grendel te houden. De inhoudelijke behandeling vindt plaats op 1 september.



In augustus 2016 werd klokkenmaker Willem ook al overvallen in zijn horlogewinkel. Bij die overval kreeg hij een harde klap op zijn hoofd. Maar stoppen? Daar denkt hij niet aan.

Reacties

01-07-2025 14:49:42 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 13.943

OTindex: 20.058

S Quote: "De buit? Goudkleurige dameshorloges van de merken Prisma en Eichmüller. Deze modellen zien er kostbaar uit, maar zijn dat niet."



Wat een amateurs!!Nou die hoeven bij mijn Maffia-vrienden niet te solliciteren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: