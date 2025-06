Horeca: adviseer medewerkers geen koffie te drinken in de hitte

In de horeca worden net als in veel andere sectoren maatregelen genomen om medewerkers te beschermen tegen de hitte. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wijst erop dat werkgevers moeten zorgen voor voldoende water en zonnebrandcrème. Horecabedrijven kunnen daarnaast hun werknemers adviseren cafeïne- en suikerhoudende dranken, zoals koffie en frisdrank, zo veel mogelijk te mijden.



De brancheorganisatie wijst er ook op zo veel mogelijk schaduwplekken te creëren op het terras voor gasten en medewerkers. Ook is het belangrijk dat er voldoende ventilatie is in de keuken of bar en stelt de brancheclub voor de verlichting op de werkplek te verminderen. Daarnaast is het van belang dat medewerkers goed eten.

Sinds maandag is het Nationaal Hitteplan in het hele land actief in verband met hoge temperaturen. Vanaf dinsdag geldt in delen van het land code oranje vanwege de warmte.

Reacties

01-07-2025 00:46:03 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 6.396

OTindex: 2.485

Mja....Ik kan me de jaren '80 nog herinneren. Toen was een dag of twee met rond de 30 graden nog van : Wow, heerlijk badderweer! Lekker naar het zwembad/ de zwemvijver...Overdag waren de gordijnen dicht en tegen de nacht ging alles tegen elkaar open. Nu is het : crisis! Gevaar voor verbranding! Geen koffie! Geen frisdrank! Code Oranje!

Een beetje minder mag ook wel....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: