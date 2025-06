Noord-Korea opent jacht op roken in het openbaar

Het Noord-Koreaanse regime gaat roken in het openbaar hard aanpakken, meldt Daily NK. Het medium meldt dat het partijcomité van Pyongyang en het volkscomité op 7 juni gezamenlijk het bevel uitvaardigde om een antirookcampagne te starten in de hele stad. 'We zullen ons niet bemoeien met mensen die thuis roken, maar laten we niet roken in de straten van onze mooie hoofdstad - bedenk hoe vulgair dat moet overkomen op buitenlanders', aldus het communiqué.



De uitgevaardigde orders benadrukken de schadelijke effecten van roken en schrijven voor dat ambtenaren op alle niveaus moeten stoppen met roken, zowel voor hun eigen gezondheid als om het goede voorbeeld te geven in de antirookcampagne. In de richtlijn wordt ook grote bezorgdheid geuit over het roken van tieners: 'We moeten de antirookcampagne versterken om te voorkomen dat jonge kinderen deze gewoonte oppikken.' Volgens de nieuwe orders zal Pyongyang het rookverbod op straat en in openbare ruimtes tot half juli strikt handhaven.



‘Middelbare scholieren worden constant in de gaten gehouden en de zakken van scholieren worden vaker doorzocht’

Anonieme bron in Pyongyang



'Ze houden gebieden met veel verkeer in de gaten, zoals oversteekplaatsen, bushaltes, parken, theaterpleinen, trottoirs en bruggen. De wetshandhaving is vooral gericht op plaatsen waar jongeren, studenten, vrouwen en kinderen samenkomen', aldus een bron uit Pyongyang tegen Daily NK.



Verschillende instanties verzorgen de handhaving van de richtlijnen. Zo patrouilleren inspectieteams van de Noord-Koreaanse Socialistische Vrouwenunie, de overkoepelende federatie van vakbonden en de Socialistische Patriottische Jeugdbond in elk district van de hoofdstad. Ook worden leerkrachten gestationeerd rond scholen en op plekken waar veel studenten samenkomen om overtreders te betrappen.



'Vorig jaar werd er ook al hard opgetreden, maar dit jaar is het veel strenger. Wat anders is, is dat middelbare scholieren constant in de gaten worden gehouden en dat de zakken van scholieren vaker worden doorzocht', meldt de NK-bron. De inspectieteams houden willekeurige jonge voetgangers aan om hun zakken te doorzoeken. Als ze sigaretten of aanstekers vinden, brengen ze onmiddellijk de school van de leerling en de ouderorganisaties op de hoogte.



'Deze maatregelen gaan verder dan alleen het beperken van gedrag. Wanneer studenten worden betrapt, worden hun namen, leeftijden en geslacht publiekelijk bekend gemaakt en ook de politieke organisaties van hun ouders worden op de hoogte gebracht. Deze bevelen zijn duidelijk bedoeld om overtreders een harde les te leren', aldus de bron.



De anonieme bron wijst erop dat er stille kritiek is op de maatregelen en dat mensen het hypocriet vinden dat het regime zo belerend doet terwijl de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, zelf een zware roker, altijd met een sigaret in de mond of hand rondloopt of in de staatsmedia te zien is.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: