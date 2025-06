Gestolen aardewerken stukken na vijf jaar plots afgeleverd bij Friese kerk

Twee aardewerken stukken die vijf jaar geleden werden gestolen uit de Van Doniakerk in het Friese dorp Makkum zijn teruggebracht. De stukken stonden donderdagochtend plots voor de deur van de kerk in twee winkeltassen. Er zat geen briefje bij, dus wie ze heeft teruggebracht en waarom, is niet bekend.Het gaat om een aardewerken kan voor het avondmaal en een herdenkingsbord. "Het bord was een cadeau dat de kerk heeft gekregen in 1960, bij het 300-jarig bestaan. De kerk van Makkum staat erop", zegt de secretaris van de stichting Van Donia tegen Omrop Fryslân. "De kan voor bij het avondmaal stond als decoratie op tafel voor in de kerk."De secretaris gelooft dat de spullen niet zomaar zijn teruggebracht. "Komende zaterdag openen we een tentoonstelling met Makkumer aardewerk hier in de kerk. De dader heeft waarschijnlijk gedacht dat de kan en het bord daar ook bij moeten."De spullen werden vijf jaar geleden samen met een bijbel gestolen. Het heilige boek is niet teruggebracht, maar de secretaris is vol goede hoop dat de bijbel ook ooit weer zal opduiken. "Misschien moeten we hierna maar een tentoonstelling van oude bijbels laten zien in de kerk", grapt hij tegen de Friese omroep.