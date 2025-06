Hoe een loodgieter de hele wereld jarenlang liet geloven dat hij een astronaut was

Een man zonder zelfs maar een rijbewijs wist jarenlang overtuigend de rol van NASA-astronaut te spelen. Robert Hunt bedroog politici, vliegtuigpiloten en zelfs zijn eigen echtgenote voordat zijn spectaculaire oplichting in 1989 wereldwijd nieuws werd.

Hunt groeide op in Massachusetts waar hij als kind gefascineerd raakte door de eerste bemande maanlanding. Die fascinatie groeide uit tot een obsessie die zijn hele leven zou bepalen. Na een mislukte poging om daadwerkelijk bij de mariniers te gaan, besloot hij simpelweg te doen alsof hij wel geslaagd was. Dat schrijft Jeff Maysh, journalist bij Space.com, in een interview met Hunt.

Zijn oplichterij begon daarvoor al. Als tiener verkocht hij gewone mussen die hij geel had geverfd als kanaries. Later trouwde hij meerdere keren, waarbij hij elke vrouw andere verhalen vertelde over zijn vermeende carrières als honkbalspeler, politieagent en uiteindelijk astronaut.

Het hoogtepunt van Hunts bedrog vond plaats tijdens een bezoek aan Ierland in 1988. Zijn schoonbroer had opgeschept over zijn astronaut-zwager, waardoor Hunts vlucht naar Dublin uitgroeide tot een staatsbezoek. Ierse autoriteiten ontvingen hem met een orkest, hij logeerde gratis in het beste hotel en kreeg zelfs het ereburgerschap. Hunt bezocht kastelen, reed op paarden en keerde terug naar Amerika met tassen vol geschenken.



Uiteindelijk kon Hunt niet blijven ontsnappen aan zijn lot. Staatspolitieagent Andrew Palombo werd in 1989 argwanend toen een vrouw meldde dat een zogenaamde astronaut geld had gevraagd om haar zoon uit militaire dienst te krijgen. Palombo ging aan het onderzoeken en ontdekte dat Hunt slechts enkele maanden bij de mariniers had gezeten voordat hij werd weggestuurd.

Bij een huiszoeking vond Palombo militaire uniformen, NASA-helmen en zelfs verbrande tegels waarvan Hunt beweerde dat ze van een spaceshuttle afkomstig waren. In werkelijkheid waren het gewone vloertegels. Ook ontdekte hij valse identiteitskaarten waarmee Hunt zich als arts had voorgedaan.



Hunt bekende uiteindelijk schuld aan oplichting en kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf. Zijn vrouw Ann Sweeney verloor haar baan bij Polaroid en keerde ontgoocheld terug naar haar ouders. Zij had werkelijk geloofd getrouwd te zijn met een ruimtevaarder.

Na zijn veroordeling bleef Hunt nieuwe identiteiten aannemen, waaronder die van commandant bij de speciale eenheden. Hij werd uiteindelijk in 1994 gearresteerd en zat een gevangenisstraf van een jaar uit. Tegenwoordig woont de 63-jarige Hunt alleen in New Hampshire waar hij in de bouw werkt.

