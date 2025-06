Beren ontsnappen uit verblijf in Britse dierentuin en eten voorraad honing op

Twee jonge beren in een dierentuin in het Britse district East Devon zijn maandag uit hun verblijf ontsnapt. Ver kwamen ze niet: ze liepen direct naar een plek waar eten en speelgoed was opgeslagen.



De twee aten de weekvoorraad honing op die er stond. Ook snoepten ze van andere snacks en speelden ze met touwen en speelgoed dat er opgeslagen was.



Rond 15.00 uur ontdekte een medewerker dat twee 5-jarige Europese bruine beren, Lucy en Mish, uit hun verblijf waren ontsnapt. De dierentuin sloeg direct alarm en vroeg bezoekers naar een veilige ruimte te gaan. De beren bleken echter voor weinig dreiging te zorgen, stelt de dierentuin. Ze werden via camera's in de gaten gehouden en waren "kalm en speels".



Na ongeveer 55 minuten ging Mish zelf weer naar het berenverblijf. Lucy werd gelokt met haar favoriete eten en liep kort daarna ook weer haar verblijf binnen, meldt BBC.



Hoe de beren uit hun verblijf wisten te komen, wordt nog onderzocht. Het is volgens de dierentuin de eerste keer dat zoiets is gebeurd.



In dierentuin Wildwood Devon zijn uitsluitend dieren te zien die in Groot-Brittanniƫ voorkomen of voorkwamen. Lucy en Mish werden na een sneeuwstorm in 2019 aangetroffen in de Albanese bergen en kwamen daarna over naar het dierenpark.



Volgens de dierentuin is meerdere keren geprobeerd de beren in het wild te herintroduceren, "maar het was duidelijk dat ze niet langer zelfstandig konden overleven en een thuis nodig hadden".

Best grappig, ze hebben zich gelijk opportunistisch gedragen. Gelijk hebben ze, altijd maar dat gerantsoeneerde eten gaat ook vervelen.

