Vermiste Britse vrouw (39) na vier dagen gevonden op Middellandse Zee

Nadat de Britse vrouw Mary Gavin niet terugkeerde van een tocht met een gehuurde boot rond het paradijselijke eiland Formentera, werd woensdag een grote zoektocht opgezet.



Na vier dagen is de vrouw dobberend op zee gevonden, de boot was op drift geraakt.



Mary Gavin is meteen overgebracht naar een ziekenhuis in Valencia voor medische verzorging. Het is niet bekend hoe het nu met haar gaat.



De vrouw werd gespot door een veerboot die tussen Valencia en Ibiza vaart. De Guardia Civil heeft nog geen officiële verklaring afgegeven, maar heeft wel bevestigd dat de vrouw levend is gevonden.



De vrouw zou de boot woensdag rond 18.00 uur terugbrengen; toen ze dat niet deed, werden haar vrienden ongerust en sloegen alarm. Onmiddellijk werd een helikopter en boot gemobiliseerd om te helpen bij de zoektocht. De vrouw huurde de boot in de haven van La Savina op Formentera.



Het vaartuig waarin ze was verdwaald, een crèmekleurige Quicksilver 475 Axess met een Mercury buitenboordmotor, is door de kustwacht naar Ibiza gesleept.



“De Britse vrouw die verdween nadat ze dinsdagochtend een boot had gehuurd in Formentera, is levend teruggevonden”, aldus een woordvoerder van de kustwacht.



Een politiebron zei vorige week dat de vermiste vrouw al ongeveer twee maanden op een van de Balearen woonde, hoewel het niet meteen duidelijk was of het om Ibiza of Formentera ging.



Het is verder niet bekend waar de vrouw zich precies bevond toen ze werd gered of hoe ze zo stuurloos kon worden. Het is ook niet duidelijk hoeveel ervaring ze op zee had.

