Songfestivalbokaal ook dit jaar gesneuveld

De songfestivaltrofee, die JJ (24) vorige maand won in Basel, is ook dit jaar gesneuveld. De Oostenrijker toont de gebroken bokaal in een video op TikTok.



JJ kan er wel om lachen, valt op te maken uit het filmpje. 'Iedereen: Nemo brak diens trofee, je moet wel voorzichtig zijn', staat er in de tekst. De zanger zingt ondertussen 'surprise, surprise', een bekende meme op internet.



De glazen microfoon is in voorgaande jaren meerdere malen gesneuveld. Zo brak Nemo diens trofee vorig jaar al vlak na diens winst op het podium. Ook Duncan Laurence kreeg de bokaal in 2019 niet heel thuis, net als onder anderen Alexander Rybak (2009), Emmelie de Forest (2013) en Netta (2018 ). Alle winnaars kregen daarna een nieuwe.

