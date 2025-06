300 jaar oud schilderij beschadigd door struikelende toerist

Een 300 jaar oud schilderij in de Galleria degli Uffizi in de Italiaanse stad Florence zou beschadigd zijn geraakt nadat een bezoeker er tegenaan struikelde. Dat meldt de BBC.Volgens de Uffizi raakte het schilderij uit 1712 beschadigd nadat een bezoeker er een selfie mee probeerde te maken. Op camerabeelden van de beveiliging van de galerij zou te zien zijn hoe de bezoeker achterover leunde, viel en het doek scheurde.Het schilderij is een portret van de Toscaanse prins Ferdinando de' Medici, geschilderd door Anton Domenico Gabbiani. De tentoonstelling waar het schilderij onderdeel van is, is tijdelijk gesloten. Het kunstwerk zou de komende week worden gerepareerd. Daarna wordt de tentoonstelling opnieuw geopend.De bezoeker is inmiddels aangegeven bij de autoriteiten.Bij een soortgelijk incident eerder deze maand beschadigden toeristen een kunstwerk in het Palazzo Maffei in Verona terwijl ze probeerden ermee te poseren voor een foto. Een van de bezoekers ging op de zogeheten Van Gogh-stoel zitten en zakte er doorheen.