Man komt vast te zitten in ondergrondse container in Rotterdam

Een galante actie, maar een matige uitvoering. Een man klom maandagochtend in een ondergrondse container aan de Rietvinkstraat in Rotterdam, achter de verloren spullen van een vrouw aan. Vervolgens kon hij er niet meer zelfstandig uit komen. Zowel de brandweer als de gemeente kwamen ter plaatse.



Een vrouw zou persoonlijke bezittingen in de ondergrondse container zijn verloren, meldt een correspondent. In een poging de spullen terug te halen klom de man vervolgens de container in, waarna hij vast kwam te zitten.



De brandweer en de gemeente sloegen de handen ineen en met behulp van een vuilniswagen is de container vervolgens uit de grond getild. Aan de onderkant van die wagen zit een stortluik die vervolgens is opengeklapt, waarna al het vuil én de man op de stoep vielen. De man is daarbij ongedeerd gebleven.



Naar de persoonlijke bezittingen van de vrouw wordt nog gezocht. Al het overige vuilnis wordt in de naastgelegen container gegooid.

