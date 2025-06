Bruid gedood bij schietpartij tijdens bruiloft in Frankrijk

Gemaskerde daders hebben in Frankrijk het vuur geopend op een auto met daarin onder anderen de bruid. Dat gebeurde aan het slot van een bruiloftsfeest in Goult in het zuidoosten van Frankrijk. De bruid kwam hierbij om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond.



Volgens Franse media werd er rond 04.30 uur 's nachts geschoten aan het einde van het huwelijksfeest. Vier gemaskerde en gewapende mannen openden het vuur op de gasten. De daders zouden zijn aangekomen in een grijze Volkswagen Golf 8.



De schietpartij vond plaats op het moment dat het bruidspaar het feest verliet en net in de auto stapte. Volgens Franse media probeerde de bruidegom achteruit te rijden om te vluchten en reed daarbij een van de aanvallers aan, die daardoor overleed. De bruid overleed ter plekke. Drie anderen raakten zwaargewond.



Het motief van de aanslag is nog niet officieel vastgesteld, maar de Franse politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit. Bronnen dicht bij het onderzoek melden dat de bruidegom een bekende is bij de politie, vanwege betrokkenheid bij criminele organisaties en drugshandel.



Op dit moment worden meerdere scenario's onderzocht. Circa honderd politiemensen zijn op de zaak gezet.

