Dader van brute beroving bejaarde (85) tijdens taakstraf (!) aangehouden

Een 85-jarige vrouw uit Rotterdam is op gewelddadige wijze beroofd in Delfshaven, kort nadat ze 1.500 euro had gepind. De vermoedelijke dader, een 21-jarige Rotterdammer, werd later aangehouden, opvallend genoeg tijdens het uitvoeren van zijn taakstraf.



De vrouw stond bij een geldautomaat in Rotterdam-West, toen een jonge man opvallend dicht op haar ging staan en toen het gepinde geld eenmaal in haar tas zat, die uit haar handen rukte en de benen nam. De vrouw viel op de grond en bleef achter met twee gebroken ribben.



De politie kwam via bewakingscamera’s al snel achter de identiteit van de verdachte. Op de beelden is te zien dat de man na de roof in een auto stapte samen met een vrouw.



De man werd uiteindelijk niet thuis of op straat aangehouden, maar tijdens het uitvoeren van zijn taakstraf. Welke eerdere feiten tot die straf hadden geleid, maakt de politie niet bekend.



Ook de vrouw die bij hem in de auto zat, een 28-jarige vrouw uit Schiedam, is gearresteerd. Haar precieze betrokkenheid wordt nog onderzocht.

Reacties

22-06-2025 13:16:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.958

OTindex: 95.384

Arme vrouw.

22-06-2025 15:03:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.958

OTindex: 95.384

Dat die taakstraffen weinig nut hebben, blijkt maar weer.

22-06-2025 15:04:55 Buick

Oudgediende



WMRindex: 5.881

OTindex: 1.165

Taakstraf helpt niet , dus nu maar een tijdje op water en brood.



