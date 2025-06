Deksel om nek van wilde beer na 2 jaar eindelijk verwijderd

Natuurdeskundigen uit het Amerikaanse Michigan zijn er na twee jaar eindelijk in geslaagd een zwarte beer te vangen en een groot deksel te verwijderen dat twee jaar lang om zijn nek zat. "Het is ongelofelijk dat de beer het heeft overleefd en zichzelf heeft kunnen voeden", zei Cody Norton, een berenspecialist uit de staat.



"De nek was verwond en er ontbrak haar, maar de beer was in een veel betere staat dan we hadden verwacht, zei Norton tegen The Guardian.



De beer werd voor het eerst als welp in 2023 in het noorden van het Lower Peninsula schiereiland, een noordelijk deel van de aan Canada grenzende staat Michigan, opgemerkt door een wildcamera.



Sindsdien was het Department of Natural Resources (DNR) op zoek naar het dier met een hard plastic deksel om zijn nek.



De beer verscheen eind mei opnieuw op een camera, nog steeds met het deksel om zijn nek. De DNR zette een val op voor de beer, verdoofde het dier en wist vervolgens het deksel van zijn nek te knippen.



Norton zei dat niet precies duidelijk is hoe de deksel om de nek van de beer terecht kon komen. Het is ook niet bekend hoe bijna 50 kilo wegende beer de winters doorsliep met het oncomfortabele accessoire.



"We waren aangenaam verrast. Hij kon nog steeds zijn brood verdienen zoals een vrij gewone beer," zei Norton.

het beest heeft toch een manier gevonden om te kunnen eten. Als het op de normale manier niet kan dan probeer je het anders.



