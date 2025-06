Tsjechische neptandarts opgepakt die behandelde met hulp van internet

In Tsjechië is een man aangehouden die zich voordeed als tandarts. De 22-jarige man zocht op internet op hoe hij behandelingen moest uitvoeren, melden Tsjechische media. De man riskeert een gevangenisstraf van acht jaar.



In zijn illegale praktijk voerde hij sinds 2023 zonder diploma of kennis periodieke controles, verdovingen en wortelkanaalbehandelingen uit. Ook trok hij kiezen en tanden van patiënten. De man handelde niet alleen. Ook twee familieleden van hem werden begin deze maand gearresteerd.



Een 50-jarige vrouw deed zich voor als tandtechnicus en een 44-jarige man maakte kunstgebitten. De illegale tandartspraktijk was in het huis van de laatste gevestigd. De vrouw werkte in de gezondheidszorg en had daardoor onder meer toegang tot verdovingsmiddelen en vullingen.



In twee jaar tijd verdiende het drietal omgerekend ruim 160.000 euro aan de illegale praktijken. Tientallen patiënten werden in de neppraktijk behandeld. Een van hen vertelt aan de Tsjechische nieuwssite Idnes.cz dat het "een volkomen normale tandartspraktijk" was. Ook is ze vol lof over de neptandarts. "Ik kan geen slecht woord over hem zeggen. Hij was altijd aardig en ik ben zeer tevreden met de tanden die hij heeft gedaan."



De vrouw en de twee mannen worden onder meer beschuldigd van illegale handel en witwassen. De vrouw wordt ook beschuldigd van diefstal. De drie hebben bekend en zijn na verhoor vrijgelaten.

Reacties

20-06-2025 18:11:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.938

OTindex: 95.375

Tevreden patiënten van een neptandarts

