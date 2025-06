Drie Duitsers opgepakt met tientallen bijna uitgebroede eieren in handbagage

Drie Duitsers zijn op Schiphol aangehouden met 79 bijna uitgebroede eieren die ze hadden verstopt in hun handbagage. De drie verdachten zijn naar nu bekend is geworden afgelopen maandag opgepakt door de Koninklijke Marechaussee. In hun ruimbagage zat ook nog een broedmachine verstopt.De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de eieren in beslag genomen. Ze worden ondergebracht bij een gespecialiseerde opvang. Daar wordt ook bekeken van welk dier de eieren zijn.Tegen de verdachten wordt een proces-verbaal opgemaakt. Een van de Duitsers werd vorig jaar ook al aangehouden op Schiphol vanwege de smokkel van eieren.Inspecteurs van de NVWA vermoeden dat het onder meer gaat om eieren van de papegaaiduiker, een soort die volgens de Europese Vogelrichtlijn beschermd is. Om er zeker van te zijn om wat voor eieren het gaat, moeten deze worden uitgebroed.Met de illegale handel in vogels wordt veel geld verdiend. Het gaat vaak om beschermde dieren die in het wild zijn gevangen. Door de manier waarop de vogels worden gevangen en vervoerd, overleven ze de reis vaak niet.