Vrouw op begraafplaats in Almelo beroofd tijdens bezoek aan graven van partner en kleinkind

Op begraafplaats Vredenhof in Almelo is zaterdag een vrouw beroofd terwijl zij een bezoek bracht aan de graven van haar overleden partner en kleinkind. Dat meldt de politie die op zoek is naar getuigen van de overval. De vrouw werd onder bedreiging van een vuurwapen gedwongen om haar sieraden af te staan.

De vrouw, door de politie omschreven als 'een dame op leeftijd', bracht zaterdag om vier uur 's middags een bezoek aan het graf van haar man. Daarna wilde ze naar het graf van haar kleinkind, maar onderweg daarnaartoe werd ze tegengehouden door in ieder geval twee personen die in een auto naar haar toe reden. De bestuurder was een man, op de bijrijdersstoel zat een vrouw.

Het slachtoffer werd vervolgens met een vuurwapen bedreigd en moest haar sieraden afgeven. Opvallend was dat de vrouw een lange witte hoofddoek droeg.

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van de beroving of die aanslaan op de combinatie van het signalement van de vrouw en man in combinatie met de donkergekleurde auto. Of misschien personen kennen die ineens veel sieraden in hun bezit hebben.

Mensen die in de omgeving van begraafplaats Vredenhof in Almelo wonen en camera's bij hun woning hebben hangen, wordt gevraagd die beelden te delen met de politie.

