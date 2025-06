Dít bizarre bedrag harkt Sydney Sweeney binnen met verkoop gebruikt badwater

Actrice Sydney Sweeney, bekend van haar rol in de HBO-serie “Euphoria”, harkt bakken met geld binnen met de verkoop van haar eigen, gebruikte badwater. Het Amerikaanse bedrijf Dr. Squatch, een fabrikant van 'natuurlijke mannenzeep' en deodorant, sloeg vorige maand de handen ineen met Sweeney. Het blijkt achteraf een gouden zet.



Beroemdheden en influencers zetten al langer in op exclusieve, persoonlijke aanbiedingen voor hun volgers, variërend van gesigneerde memorabilia tot betaalde ontmoetingen. Wat Sweeney doet, valt in dezelfde categorie: het aanbieden van een stukje persoonlijkheid in ruil voor flinke cash.



Die 'schijn van nabijheid' blijkt erg gewild onder de fans van Sweeney. Dr. Squatch maakte zo'n 5000 stukken zeep - Sydney's Bathwater Bliss - en verkocht ze online voor $8 per stuk. De voorraad was razendsnel uitverkocht, en leverde daarmee $40.000 op. Is dat even mooi meegenomen!

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: