Miraculeuze bevrijding vastgelopen Fairplay

Een iets hogere pegelstand op de Donau en de boeggolf van een wellicht te hard varend schip hebben het bij Regensburg vastgelopen schip Fairplay bevrijd. Het met erts geladen Duitse schip lag sinds woensdag met de kop dwars op de noordelijke oever.Het liep vast toen het probeerde te draaien. Maandagavond kwam het geheel verrassend vrij nadat diverse pogingen het schip – door duwen en trekken – vrij te krijgen mislukten. Recht achteruit trekken ging niet omdat er een te smalle doorvaart was overgebleven.Een woordvoerder van de Verkehrspolizei in Regenburg: ‘We hadden maandag al bedacht dat er een lichter bij moest komen om een deel van de lading te lossen. En we waren net als iedereen stomverbaasd toen ons werd verteld dat het allemaal niet meer hoefde. Nee, we weten niet welk schip de boeggolf produceerde en of het wat hard door de versmalling is gevaren. We inspecteren nu het schip om te zien of het op de steenachtige oever schade heeft opgelopen. Zo lang blijft het nog even liggen.’