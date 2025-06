Verkrachting op de kinderboerderij; man vergrijpt zich aan pauw

Een uiterst opmerkelijke situatie bij kinderboerderij de Wesseler in Enschede kort voor Kerst vorig jaar. De assistent-beheerder loopt de kippenren in en ontdekt allemaal pauwenveren op de grond. In het naastgelegen quarantainehok liggen nog meer veren én een pakje shag en een potje vaseline. Het deksel is eraf.

Een jonge pauw van net zes maanden oud zit in elkaar gedoken in een hoek en toont versuft gedrag. Bij nadere inspectie van een opgeroepen dierenarts ziet deze dat de pauw geen veren meer op zijn achterwerk heeft. Ook blijkt de cloaca van de pauw rood en opgezwollen te zijn. Enkele dagen later overlijdt de jonge pauw.

De cloaca is de opening in het lichaam van sommige dieren waardoor zowel ontlasting en urine als genitale afscheidingen (zoals de eieren) worden afgegeven. Het orgaan behoort dus zowel tot de geslachtsorganen als tot het uitscheidingsstelsel. Ook het geslachtsverkeer vindt plaats via deze opening.



Er worden camerabeelden bekeken waarop te zien is hoe een man eind van de middag over het hek klimt van de kippenschuur. Hij voelt even aan zijn broekzak waar vermoedelijk het pakje shag in zit. Als ook de forensische politie komt kijken, wordt de pauw bemonsterd. Ook een pauwenveer en de aangetroffen shag plus vaseline worden onderzocht op DNA-sporen. Deze geven een hit; het onderzoek leidt naar een 46-jarige man uit Enschede.

Hoewel hij toegeeft hetzelfde merk shag te roken als het pakje dat gevonden werd, ontkent hij in hetzelfde politieverhoor alle betrokkenheid bij de daad.” Ik weet niet hoe mijn DNA in de pauw is gekomen, daar heb ik geen verklaring voor. Ik ben daar niet geweest".



Volgens het OM is het een uitgemaakte zaak; zijn DNA werd in de pauw gevonden én hij rookt dezelfde shagsoort. Volgens de openbaar aanklager is het ook een zeer ernstig feit. “Dieren kunnen niet voor zichzelf opkomen, meneer dacht alleen aan zichzelf. Hij heeft de pauw kaalgeplukt en heeft aan zijn lusten toegegeven. Na een aantal dagen waarin het dier versuft bleef, is het zelfs overleden". Voor de officier van justitie is het duidelijk. Mede omdat de man niet is komen opdagen in de rechtszaal, waarin hij openheid van zaken had kunnen geven, eist ze 350 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.



De rechter is het eens met het OM. “Ik weet niets van hem en dat baart mij zorgen. Ik hoop dat wat hem boven het hoofd hangt, een kickstart is voor hem om het niet weer te doen en hulp te zoeken". De rechtbank veroordeelt hem tot 100 uur taakstraf en twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. De 46-jarige Enschedeër heeft twee weken om in beroep te gaan.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: