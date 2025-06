Basisschoolkinderen in Groningen per ongeluk aan de paddo's: elf kinderen onwel

Op een vrijeschool in Groningen dachten de kinderen lekker te genieten van een paar brownies. Er bleken echter paddo's in te zitten, waardoor ze zelfs onwel werden.

Een aantal moest voor controle naar het ziekenhuis, maar er bleek verder niets aan de hand. Wel is iedereen erg geschrokken, laat de directeur Joop Hakze weten aan RTV Noord.

De leerlingen van groep 8 waren op kamp toen het gebeurde. "Niemand heeft dit gewild. We willen het zeker niet wegstoppen, maar proberen nu met elkaar om het zo snel mogelijk allemaal te normaliseren. We hebben met elkaar meteen de goede acties ondernomen, met de leerlingen, ouders en het personeel", aldus Hakze.

Toen duidelijk werd dat het niet goed ging met de kinderen is er meteen hulp ingeschakeld. "De kinderen zijn meteen onderzocht. Sommige kinderen moesten mee naar het ziekenhuis, gelukkig is iedereen nu weer thuis. Het was een prachtige avond met elkaar. Dan schrik je enorm, maar nu hebben we het weer onder controle."

Reacties

14-06-2025 13:42:59 allone

Nu hebben we het weer onder controle???

Lekker luchtig.

Waar kwamen die brownies met paddo’s vandaan?

Is dat normaal op de vrije school?

