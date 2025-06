Acht 'soevereinen' opgepakt bij grote politieactie, ook wapens ingenomen

In een onderzoek naar mensen die zich afkeren van de overheid en daarbij bereid zouden zijn geweld te gebruiken, zijn vandaag acht personen opgepakt. Het gaat om zogenoemde soevereinen. Bij invallen in onder meer Friesland en Den Bosch werden onder meer wapens en munitie gevonden, maar ook verdovende middelen, mogelijke explosieven en wellicht gevaarlijke stoffen.



De politie spreekt van een crimineel netwerk van verdachten die het anti-institutionele gedachtegoed aanhangen. In meerdere plaatsen in Nederland zijn zoekacties geweest, met name in Friesland in de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Súdwest-Fryslân en Heerenveen.



Daarnaast heeft de politie panden doorzocht in de gemeenten Vijfheerenlanden, bij Ommen, Gilze en Rijen en Den Bosch. Naast wapens en munitie heeft de politie gegevensdragers meegenomen voor onderzoek.



Soevereinen – ook wel 'autonomen' – vinden dat de overheid geen legitieme macht over hen heeft. Daarom weigeren zij bijvoorbeeld belastingen, verzekeringen en boetes te betalen.



Naar schatting van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wonen er in Nederland 'enkele tienduizenden' soevereinen, een cijfer dat sinds corona sterk toeneemt. En het NCTV zei eerder dat de verwachting is dat deze beweging nog verder zal groeien.



De in Friesland aangehouden verdachten zijn twee mannen van 66 en 62 jaar uit de gemeente Leeuwarden, een 61-jarige man uit de gemeente Waadhoeke en een 39-jarige man uit de gemeente Súdwest-Fryslân. In de Overijsselse gemeente Ommen is een 40-jarige vrouw gearresteerd.



In Noord-Brabant zijn een 74-jarige man uit de gemeente Gilze en Rijen en een 55-jarige man uit de gemeente Den Bosch aangehouden. In Waddinxveen (Zuid-Holland) is een 47-jarige man aangehouden.



De aangehouden verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

