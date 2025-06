Amerikaanse neppiloot fopt iedereen en vliegt 120 keer gratis mee

Een 35-jarige Amerikaan is zeker 120 keer gratis met vliegtuigen meegereisd door zich voor te doen als piloot of steward. Tiron Alexander uit de staat Florida slaagde er zelfs in familieleden mee te smokkelen op de vluchten. Hij kan 30 jaar cel krijgen.



De man fopte tussen 2018 en 2024 alles en iedereen zonder dat hij ook maar enige opleiding of werkervaring in de luchtvaart had.



Hij had zichzelf toegang verschaft tot een intern computersysteem voor luchtvaartpersoneel, waarin zij gratis vluchten kunnen boeken. Bij elke reservering moest hij aangeven voor welke maatschappij hij werkte, en ook een uniek personeelsnummer invullen.



Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie slaagde hij daar telkens weer in, door tientallen fictieve identiteiten te creëren die voor zeven verschillende maatschappijen gewerkt zouden hebben. Hij zou dankbaar gebruik hebben gemaakt van een gebrek aan controles.



"Hij wist precies welke informatie nodig was om toegang te krijgen en hoe hij onder de radar moest blijven", zei de officier van justitie.



De man was niet alleen zo brutaal om gratis mee te vliegen, op de luchthavens profiteerde hij ook mee van andere privileges voor bemanningsleden. Zo kwam hij ook in beveiligde zones.



Hij zou niet in de cockpit van vliegtuigen zijn gekomen, maar heeft volgens de aanklacht wel de veiligheid op de luchthavens en op de vluchten in gevaar gebracht.



Nog opmerkelijker: Alexander boekte niet alleen gratis vluchten voor zichzelf, maar ook voor vrienden en familieleden.



Een rechtbank in Florida verklaarde hem gisteren schuldig aan elektronische fraude. Hij kan maximaal 30 jaar de gevangenis in draaien. De strafmaat hoort hij eind augustus.

Reacties

12-06-2025 10:26:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 52.902

OTindex: 95.335

Gratis vliegen klinkt leuk. Maar 30 jaar gevangenisstraf minder

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: