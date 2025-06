Promes wil naar Nederland komen, maar zonder arrestatie

Voetballer Quincy Promes wil kunnen terugkeren naar Nederland, onder meer om de zittingen bij te wonen in de strafzaak die tegen hem loopt, op voorwaarde dat hij niet wordt opgepakt. Dit bevestigt zijn advocaat Cem Polat na berichtgeving van RTL Boulevard, dat een interview met de voetballer had in Dubai.

Het verzoek moet dinsdag worden ingediend bij het hof in Amsterdam, waar een zitting wordt gehouden in de zaak tegen de voetballer. Hij werd door de rechtbank eerder veroordeeld tot zes jaar cel voor betrokkenheid bij de smokkel van cocaïne en tot achttien maanden voor het neersteken van zijn neef.

Tegen RTL Boulevard zegt Promes dat hij bereid is om op en neer te vliegen op momenten dat justitie en het hof dat willen, maar dat hij daarna weer wil terugkeren naar de club waarvoor hij dan speelt. Of hij gaat bekennen of ontkennen tijdens het hoger beroep, wil hij niet zeggen tegen het programma.

Reacties

Nooit van hem gehoord. Maar „ Quincy Anton Promes (Amsterdam, 4 januari 1992) is een Nederlands crimineel en profvoetballer“

Waarom zonder arrestatie? Een crimineel is een crimineel

