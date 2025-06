Eigenwijze kitten houdt brandweer Deventer urenlang bezig

De brandweer in Deventer had zondagavond urenlang hun handen vol aan een bijzonder eigenwijze kitten. Het diertje zat volgens een correspondent ter plaatse vast in een auto in een parkeergarage in de binnenstad, maar liet zich niet vangen.Omstanders hoorden rond 17.30 uur gemiauw en ontdekten al snel dat er een kat vastzat onder de motorkap van een van de geparkeerde auto's. De brandweer werd ingeschakeld en via de politie werd geprobeerd om op basis van het kenteken de eigenaar van de auto te achterhalen, maar dat lukte niet. Daarom besloten de hulpdiensten de bodemplaat onder de auto los te halen.De kitten had echter geen zin om eruit te komen. Met behulp van een YouTube-video met moederpoesgeluiden probeerden ze het diertje uit de auto te lokken. Dat werkte: het jonge dier werd bevrijd. Maar de opluchting was van korte duur, want de kitten schoot er meteen vandoor en kroop een paar auto's verder opnieuw in de motorkap van een andere auto.Daarmee begon het hele circus opnieuw. Wederom werd er geen eigenaar van de auto gevonden, dus bleef de motorkap dicht. De bodemplaat verwijderen werkte dit keer niet: de kitten bleef gewoon zitten. Na bijna een uur proberen, gaf de brandweer het op. Ze lieten een briefje achter voor de eigenaar, met het verzoek om de auto niet te starten en direct de hulpdiensten te bellen.Rond 22.30 uur meldde de eigenaar zich, en kwam de brandweer opnieuw in actie. Maar ook met een open motorkap liet de kitten zich niet pakken. Een van de koplampen werd losgemaakt om het van een andere kant te proberen. Uiteindelijk lukte het na een half uur om het hevig tegenstribbelende katje uit de auto te trekken. Als bedankje werd een brandweerman in zijn vinger gebeten.De kitten is overgebracht naar de kazerne, waar de dierenambulance het dier heeft opgehaald. Waar het beestje van vier tot vijf weken oud vandaan komt, is niet duidelijk.