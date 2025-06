10-06-2025 12:03:50

Ik vraag me af wie op dit punt over de brandveiligheid gaat. Normaal gesproken zou je zeggen dat een geluidsmuur niet brandbaar zou (mogen) zijn. Wat als er een tankauto met benzine of zo op de kop gaat? dan wordt het gevaar alleen maar groter.Moet ook denken aan die brand in Arnhem waar een heel huizenblok in de hens ging. Hebben ze dan helemáál niets geleerd van de Grenfell ramp? Ook daar was brandbare beplating de hoofdoorzaak dat het zo uit de hand liep.