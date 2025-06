Iran breidt verbod op uitlaten van de hond uit

Iran heeft een verbod op het uitlaten van een hond uitgebreid. In de hoofdstad Teheran is zo’n verbod al van kracht sinds 2019, de voorbije dagen zijn vergelijkbare regels van kracht geworden in ten minste achttien andere steden in verschillende delen van het land.



Het is in Iran niet verboden om een hond te hebben, al is het al sinds de islamitische revolutie in 1979 omstreden. Veel geestelijken in het land vinden het onzuiver om contact te hebben met honden. Onder overheidsfunctionarissen wordt hondenbezit bovendien gezien als iets westers.



Als motivering voor het uitlaatverbod wordt de volksgezondheid genoemd. Ook zou het niet goed zijn voor de maatschappelijke orde en veiligheid, melden Iraanse media.



Naast Teheran zijn in Iran vaker verboden ingesteld op het uitlaten van een hond. De handhaving daarvan was vooralsnog niet erg streng. In de hoofdstad en elders in het land zijn regelmatig baasjes met hun huisdier te zien.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: