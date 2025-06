Hulpdiensten zoeken naar barende vrouw in bos bij Rockanje

Hulpdiensten zoeken sinds het einde van de middag naar een vrouw die aan het bevallen is in het bos bij Rockanje (Zuid-Holland). De 23-jarige vrouw heeft volgens de politie "dringend medische hulp nodig". Onder meer de politie en de brandweer zijn met speurhonden aan het zoeken in het gebied, aldus de woordvoerster.

Rockanje ligt aan de kust onder Rotterdam, op Voorne-Putten. Rond 20.00 uur hadden de diensten de barende vrouw nog niet gevonden.

Of de vrouw zelf om hulp heeft gevraagd of dat iemand anders over haar heeft gebeld, wil een woordvoerster van de politie om privacyredenen niet zeggen. In de Burgernetmelding over de zoekactie staat dat de persoon in kwestie een laptop bij zich heeft.

