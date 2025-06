Verkrachters werkten mogelijk in kinderopvang door fout

Door een fout van de Justitiƫle Informatiedienst (Justid) hebben honderden mensen in de taxibranche en de kinderopvang gewerkt die eigenlijk geen VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) hadden moeten krijgen. Hier zitten ook enkele zedendelinquenten bij, bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws.

Demissionair staatssecretaris Teun Struycken (Rechtsbescherming, NSC) meldt dit naar verwachting later op vrijdag in een Kamerbrief.

De oorzaak is een fout in de computersystemen van Justid, de verstrekker van VOG's. Hierdoor zijn volgens RTL tussen 2008 en nu 705 personen mogelijk onterecht aan het werk gebleven. Omdat ze een misdrijf hebben begaan of om een andere reden had hun VOG eigenlijk ingetrokken moeten worden. Een deel hiervan werkt mogelijk nog steeds in de kinderopvang of taxibranche.

