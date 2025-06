Vrienden 27 uur verstopt op de wc om gratis finale Champions League te kijken

Twee Belgische jongens zijn op ludieke wijze 'gratis' aanwezig geweest bij de finale van de Champions League in München afgelopen weekend. Ze verstopten zich 27 uur lang in het toilet van het stadion en kwamen pas tevoorschijn toen de wedstrijd begon.



"Het was de mooiste voetbalmatch die we ooit hebben gezien", vertellen Neal Remmerie en Senne Haverbeke aan de Belgische omroep VRT NWS.



Maar daar moesten ze dus wel wat voor over hebben. 27 uur om precies te zijn, opgesloten in het toilet.



De jongens kwamen de Allianz Arena in München binnen met gele hesjes aan. Vol zelfvertrouwen liepen ze gewoon door, laten ze zien in een video op TikTok.



Ze gingen bewust een dag voor de wedstrijd al naar het stadion toe, aangezien de beveiliging op de dag van de wedstrijd naar verwachting behoorlijk zou worden aangescherpt. Met een tas vol snacks gingen ze op pad.



Eenmaal binnen liepen ze door naar een van de toiletruimtes waar ze briefjes op twee toiletdeuren plakten met daarop 'WC Defekt'. Ze hadden zelfs het logo van een Duits loodgietersbedrijf en het logo van Bayern München erop geplakt.



In die 27 uur moesten ze soms muisstil zijn, bijvoorbeeld wanneer het personeel van de naastgelegen toilethokjes gebruikmaakte. Tegen VRT NWS vertellen ze dan ook veel toilet gerelateerde geluiden te hebben gehoord. Slapen lukte verder maar moeilijk.



Het spannendste moment kwam op de dag van de wedstrijd. Want ja, ze waren binnen, maar moesten nog langs de ticket controle om op de tribunes terecht te komen. "We hebben goed gekeken welke beveiliger het minste oplette. Al bellend en met eten in de handen zijn we gewoon doorgelopen, en plots waren we binnen", vertellen ze aan de Belgische omroep.



Ze hebben uiteindelijk de hele wedstrijd kunnen kijken. Illegaal, dat weten de jongens ook. "We zijn ons ervan bewust dat we risico's nemen." Ook hun ouders zouden op de hoogte zijn. Tot op heden zijn de jongens, die al vaker bij evenementen zijn ingebroken, niet 'gepakt'.

