Duitse loterijwinnares en dochter plannen moordaanslag op vader

Een miljoen winnen in de lotto klinkt als een droom. Voor Patricia S. en haar man uit het Beierse Dachau liep het uit op een nachtmerrie. De inmiddels 58-jarige vrouw won in 2018 liefst 1,2 miljoen euro. Vijf jaar later was het geld volledig op. Om door te gaan met haar extravagante leefstijl zou ze een huiveringwekkend plan hebben bedacht: de moord op haar echtgenoot.

Volgens de aanklacht huurde ze samen met haar dochter Cindy W. (29) een Bulgaarse huurmoordenaar in. Volgens justitie zouden ze uit elkaar gaan. Maar een scheiding bracht niets op. Zijn dood wél.



De zaak, die momenteel wordt behandeld door het Landgericht München II, leest als een thriller. Niet alleen Patricia S. zit op de verdachtenbank. Ook haar dochter en diens vriend, de 34-jarige vrachtwagenchauffeur Nikolay B., zijn aangeklaagd. Hij zou de huurmoordenaar, Radi S. (33), naar de woning van de echtgenoot hebben gereden.

De aanval vond plaats in de tuin. Radi S. sloeg meerdere keren met een bijl in op het hoofd van het slachtoffer. Die wist zich echter te verdedigen en overleefde de aanslag zwaargewond. Een oplettende buurman schrikte de dader af.



Op de eerste zittingsdag hullen alle verdachten zich in stilzwijgen. Via hun advocaten laten ze weten niets te verklaren. Patricia S., haar dochter en haar schoonzoon worden ook beschuldigd van diefstal en oplichting. Ze zouden via internet valse merkartikelen verkocht hebben. “Bij een Dior-tas van 3500 euro bleek het om een goedkope namaak te gaan.” In een ander geval ontving een koper slechts “papier en keukenrol” in plaats van een Apple Watch.

De moord zou de ultieme stap zijn geweest om geld binnen te halen. De huurmoordenaar kreeg naar verluidt 20.000 euro aangeboden vooraf en 50.000 euro na de aanslag. Een vonnis wordt in juli verwacht.

