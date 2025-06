Wolk met Saharazand zo groot als VS ligt als een kleed over Caribisch gebied

Een enorme wolk met zand vanuit de Sahara bedekt een groot deel van het Caribisch gebied. De zandwolk heeft volgens experts een omvang zo groot als de Verenigde Staten.De wolk strekt zich uit over zo'n 2000 kilometer in de Caribische Zee: van Jamaica in het westen tot Barbados in het oostelijk Caribische gebied en van de noordelijke Turks- en Caicoseilanden tot Trinidad en Tobago in het zuiden.In alle landen zorgt het zand voor beperkt zicht en kunnen inwoners gaan niezen en hoesten en last krijgen van tranende ogen. Autoriteiten adviseren inwoners om mondkapjes te dragen omdat de luchtkwaliteit erg slecht is. In San Juan, de hoofdstad van Puerto Rico, is een hittewaarschuwing afgegeven omdat de zandkorrels ervoor zorgen dat de warmte op de grond wordt vastgehouden.Ook zeggen de autoriteiten dat neergekomen zand kan zorgen voor vieze straten, auto's en huizen.