250 miljoen bijen ontsnappen uit gekantelde vrachtwagen VS

Een opmerkelijke waarschuwing gisteren in de noordwestelijke hoek van de Amerikaanse staat Washington: de autoriteiten waarschuwde het publiek voor 250 miljoen voortvluchtige bijen. Door een vrachtwagenongeluk kwamen de bijen op vrije voeten, waarna de politie opriep om de zwermen insecten te vermijden.



Wegen in de regio, die aan de grens met Canada ligt en op slechts 48 kilometer van Vancouver, zijn afgesloten terwijl bijenexperts helpen met het opruimen.



Verschillende medewerkers van hulpdiensten werden al gestoken bij het proberen te vangen van de bijen, liet Amy Cloud, woordvoerster van de sheriff van het gebied weten aan de media.



Mensen wordt geadviseerd om minstens tweehonderd meter uit de buurt te blijven van de plek waar de vrachtwagen is gekanteld, in een dunbevolkt gebied zo'n 160 kilometer ten noorden van de stad Seattle.



Het is nog onduidelijk hoe de vrachtwagen kon kantelen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: