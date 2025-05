Man overleeft drie uur onder rotsblok in bergbeekje in Alaska

In Alaska heeft een man drie uur lang met zijn gezicht in een bergbeekje gelegen, terwijl hij onder een rotsblok van meer dan 300 kilo lag. De 61-jarige Kell Morris overleefde het dankzij zijn vrouw en een flinke portie geluk.Het echtpaar was aan het wandelen op een afgelegen pad bij de Godwin-gletsjer ten zuiden van Anchorage, niet ver van het plaatsje Seward waar ze pas kort wonen.Het pad bleek nogal onbegaanbaar. Toen Morris wilde omkeren, rolden de stenen onder hem weg en viel hij zes meter naar beneden. Hij belandde op zijn buik, met zijn gezicht in het ijskoude water. En er vielen nog allemaal stenen boven op hem.Maar hij overleefde het wel. Zijn vrouw Jo, die bij de politie werkt, hield zijn hoofd boven water zodat hij niet verdronk. Zeker een half uur lang probeerde ze de zware rots van zijn rug te krijgen, maar dat lukte niet.Uiteindelijk besloot ze haar man toch even te verlaten om een plek met mobiel bereik te vinden zodat ze 911 kon bellen. Daarvoor hoefde ze - weer een gelukje - maar 300 meter te lopen. Dankzij haar politie-ervaring kon ze nauwkeurige coördinaten doorgeven van haar locatie, melden lokale media.Maar de plek was onbereikbaar voor voertuigen van de hulpdiensten. Er was dus een helikopter nodig. Die werd snel geleverd door een sledehondenbedrijf dat toevallig de 911-noodoproep had opgevangen.Na drie uur in zijn benarde positie werd Morris bevrijd door zeven brandweerlieden, die met airbags de steen wisten op te tillen. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar had slechts lichte verwondingen.Morris beseft dat hij erg veel geluk heeft gehad. "En mijn grootste geluk is dat ik zo'n geweldige vrouw heb", zei hij.