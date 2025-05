Hond parkeert auto in een vijver in Boekelo

Dit verzin je niet. Een man zag vanmiddag hoe zijn auto het water in rolde nadat zijn hond vermoedelijk de versnellingspook had aangetikt. De auto staat keurig in het midden van de vijver, wat het bergen een stuk lastiger maakt.Het gebeurde langs de Boekelosestraat in Boekelo. "De auto stond al dagen op de parkeerplaats", zegt de eigenaar van de auto. "Mogelijk heeft de hond bij het uitstappen de versnellingspook uit de eerste versnelling getikt, waardoor die in de vrij kwam en het water inrolde."Het wachten is nu op een duikteam om de auto weer op het droge te krijgen. De duikers moeten helemaal uit Zwartsluis komen, waardoor het waarschijnlijk nog uren gaat duren.Niemand raakte gewond.