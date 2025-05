Commandant brengt eerste brandweerauto terug naar Beekbergen

Beekbergen heeft z'n allereerste brandweerauto terug, De bluswagen werd in 1956 in gebruik genomen in het dorp bij Apeldoorn, maar verdween spoorloos toen er moderne apparatuur beschikbaar kwam. Totdat de huidige postcommandant van de brandweer Olaf van der Holst in 2018 een telefoontje kreeg.Aan de Duits-Poolse grens was een oude brandweerauto opgedoken, hoorde Van der Holst. Of die misschien uit Beekbergen kwam?"Eerlijk gezegd dacht ik: dit kan haast niet", zegt de postcommandant bij Omroep Gelderland. "We gingen er altijd van uit dat die wagen allang was vernietigd of geëxporteerd, net als de voertuigen die daarna kwamen. En dan belt er ineens iemand met de vraag of we interesse hebben."Hij vroeg om foto's. De auto bleek kaal en incompleet. Maar het gemeentewapen van Apeldoorn met de naam Beekbergen op de zijkant was goed zichtbaar. Het klopte: dit was de eerste gemotoriseerde brandweerwagen van het dorp.Van der Holst vertelt dat de ingebruikname van de bluswagen in 1956 een grote stap vooruit was. "Daarvoor hadden we nog een handspuit en een handkar."De bluswagen deed een onbekend aantal jaren dienst, totdat hij van de gemeentebrandweer werd overgedaan aan de bedrijfsbrandweer van pluimveeproefstation Het Spelderholt. Via een personeelslid kwam de auto in particuliere handen. Naar verluidt verruilde die eigenaar de wagen voor een paar Duitse schapen. Toen liep het spoor dood. Tot aan het telefoontje in 2018.Van der Holst haalde het wrak - want dat was het - naar Nederland. In de hoop dat hij de wagen in korte tijd kon opknappen. "Ik dacht: dat kan nooit heel veel tijd en geld kosten. Met een halfjaar rijdt hij wel weer", zegt hij. "Maar het liep anders."Ruim zes jaar lang werkte Van der Holst elke zaterdag aan de wagen. Hij haalde alles uit elkaar, spoorde onderdelen op via websites, beurzen en verzamelaars uit binnen- en buitenland. "Er zat helemaal niks meer in: geen dashboard, geen leidingen, geen bedrading. Boven op de zuigers van het motorblok zaten zelfs vogelnesten", zegt de postcommandant.Toen hij groene delen op het chassis tegenkwam, ontdekte Van der Holst dat de geschiedenis van de auto nog verder teruggaat. Hij vond de originele bouwkaart uit de Chrysler-fabriek in de Verenigde Staten. Het voertuig blijkt daar in 1942 gebouwd te zijn als legervoertuig, een Dodge WC 51."In de Tweede Wereldoorlog zond Amerika manschappen én voertuigen naar Europa. Dit is er daar een van. Na de oorlog is hij vermoedelijk in Frankrijk blijven staan", aldus de postcommandant. "Veel voertuigen zijn toen omgebouwd en kregen een andere functie. Dit werd een brandweerauto."Inmiddels is de wagen teruggebracht in de originele staat en een rijdend museumstuk. Branden kun je er niet mee blussen, maar Van der Holst laat hem zien op open dagen van brandweerkorpsen, of gewoon op straat in Beekbergen. "Toen ik hem voor het eerst startte, kreeg ik echt kippenvel", zegt hij trots.