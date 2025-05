Recordaantal Amerikanen vraagt Brits staatsburgerschap aan

Een recordaantal Amerikanen heeft tussen januari en maart het Britse staatsburgerschap aangevraagd, blijkt uit de eerste cijfers sinds het begin van Donald Trumps tweede presidentiële ambtstermijn.



Zo'n 1931 Amerikanen dienden een aanvraag in, het hoogste aantal sinds de registratie in 2004 begon en een stijging van 12 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal, schrijft CNN. De cijfers zijn afkomstig van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.



Vorig jaar begon stijging al

Het aantal aanvragen begon al enorm te stijging in de periode tussen oktober en december vorig jaar, die samenviel met Trumps herverkiezing en bleek flink te hebben doorgezet in het nieuwe jaar.



Het aantal succesvolle aanvragen van Amerikaanse burgers om zich permanent in het Verenigd Koninkrijk te vestigen, in plaats van er meteen naartoe te verhuizen, bereikte vorig jaar ook een recordhoogte.



Het vestigen in het Verenigd Koninkrijk gaat gepaard met het recht om voor onbepaalde tijd in Groot-Brittannië te wonen, werken en studeren en kan worden gebruikt om het staatsburgerschap aan te vragen. In 2024 kregen meer dan 5500 Amerikanen een vaste status, een vijfde meer dan in 2023.



De laatste keer dat het aantal Amerikaanse aanvragen voor het Britse staatsburgerschap piekte, was in 2020, tijdens Trumps eerste presidentiële ambtstermijn en op het hoogtepunt van de COVID-19-pandemie.



Uit andere gegevens bleek ook dat in de eerste zes maanden van 2020 meer dan 5800 Amerikanen afstand deden van hun staatsburgerschap, bijna drie keer zoveel als in heel 2019.



De statistieken werden samengesteld door Bambridge Accountants, een kantoor met kantoren in New York en Londen dat gespecialiseerd is in grensoverschrijdende belastingen.

