Bijna duizend liter bier stroomt weg bij Stadscafé Blij in Zwolle

Bij Stadscafé Blij aan de Grote Markt in Zwolle is woensdag een grote hoeveelheid bier verloren gegaan door een fout bij het aansluiten van de biertanks. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe het bier met liters tegelijk door de zaak stroomt, als een waterval over de banken.Café-eigenaar Mark Corporaal bevestigt het incident: "Het is een menselijke fout geweest, kan gebeuren. Na het vullen van de tanks is de koppeling niet goed afgesloten. Daardoor is 980 liter bier weggestroomd, met een waarde van bijna 4.000 euro."Volgens Corporaal was de ravage aanzienlijk, maar werd er snel gehandeld. "We hebben direct een schoonmaakbedrijf ingeschakeld. Die hebben alles professioneel gereinigd." De schadepost van het verloren bier wordt door de verzekering gedekt. "We missen alleen wat omzet omdat we tijdelijk de deuren moesten sluiten."De beelden van het incident zijn inmiddels volop gedeeld op sociale media, waar de bierwaterval de nodige reacties oproept. Ondanks het verlies blijft Corporaal nuchter en de cafébaas kan inmiddels wel lachen om de beelden die het internet overgaan. "Het is balen, maar uiteindelijk is het goed afgelopen. De schade blijft beperkt en ik zeg maar zo: slechte reclame is ook reclame!"Stadscafé Blij is inmiddels weer geopend voor gasten, die gewoon kunnen rekenen op een vers getapt biertje.